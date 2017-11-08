الرئيس يجتمع مع ولي العهد السعودي

الرياض /PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الرياض اليوم الأربعاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأطلع سيادته، ولي العهد السعودي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود الأميركية المبذولة لتحريك عملية السلام، ووضعه في صورة تطورات المصالحة الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها. واتفق الجانبان على مواصلة التشاور في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

وجدد الرئيس، وقوف القيادة والشعب الفلسطيني إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تتعرض لها. كما جدد شكره للمملكة على مواقفها المشرفة الداعمة لشعبنا وقضيته الوطنية، على كافة الصعد.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية باسم الأغا.

ومن الجانب السعودي: وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود بن عبد الله القحطاني.