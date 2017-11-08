هكذا تعتنين بفروة رأسك وتمنعين التهابها

فروة الرأس الصحية هي أساس الشعر الصحي، ومن مشكلات الشعر التهاب الفروة الذي ينتج عنه الحكة، لذلك نقدم لكِ وصفات للتخلص من هذه المشكلة.

عصير الليمون

أحضري نصف كوب من الزبادي ثم أضفي إليه ثلاث ملاعق من عصير الليمون، وامزجيها جيدًا، بعدها دلكي شعرك بالخليط واتركيه على شعرك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

جوز الهند

امزجي كمية متساوية من زيت الزيتون مع زيت جوز الهند، ثم دلكي بها شعرك وفروة الرأس جيدًا واتركيها لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

صودا الخبر

قومي بمزج كمية متساوية من صودا الخبز والماء حتى تحصلي على خليط يمكن تطبيقه على شعرك، ثم دلكي به فروة الرأس واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اشطفيه بالماء.