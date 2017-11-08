انتخاب شاب فلسطيني رئيساً لبلدية أورهوس الدنماركية عن فئة الناشئة والشباب

كوبنهاغن /PNN-قدم أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” -إقليم الدنمارك وليد ظاهر، اليوم، التهنئة باسم حركة “فتح” والقيادة الفلسطينية إلى أسرة الشاب كريم قدورة.

ففي سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب الشاب كريم قدورة، من أصول فلسطينية رئيسا لبلدية أورهوس الدنماركية عن فئة الناشئة والشباب

وعبر ظاهر لأسرته عن اعتزازه بذلك الانجاز، الذي يعد فخرا لفلسطين، مضيفا: إن الشباب الفلسطيني أينما وجد إذا توفرت له الظروف المناسبة فإنه يبدع.

وثمن والد الشاب الفائز موفق قدورة التهنئة والاهتمام، معبرا عن فخره واعتزازه بابنه، مؤكدا أن هذا الانجاز هو لفلسطين.

وفي العام الماضي اُنتخِب كريم قدورة كأصغر عضو في هذا المجلس، ليتمّ في هذا العام انتخابه رئيساً للبلدية، وسط حفاوةٍ كبيرة من المدينة، والجالية الفلسطينية هناك، ودعمٍ وتشجيع من مدرسته.

كريم قدورة ابن مخيم الرشيدية للّاجئين الفلسطينيين في لبنان، يحبّ التاريخ والسياسة، ومناقشة المواضيع والقضايا السياسية منذ الصغر، ها هو اليوم بين البرلمانيين الدنماركيين الذين يتوقّعون له مستقبلاً مشرقاً.

فقد اضحى اليوم الشاب كريم نموذجاً للشباب الفلسطيني المتميز في المجتمع الدانماركي، لتتناقل صورهم وسائل الإعلام الدنماركية في صورةٍ يفتخر بها أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والاسلامية.

يشار الى ان تأسيس مجلس بلدي للناشئة والشباب حصل قبل تسع سنوات، لتعليم المؤهّلين منهم للقيادة فن الحوار والديمقراطية، حيث يقوم أعضاء ذلك المجلس البلدي الشبابي بمناقشة قضاياهم في مدينة أورهوس، لرفعها إلى بلدية المدينة والبحث فيها رسمياً.

وفي سياق آخر تقوم حركة “فتح”/ إقليم الدنمارك، بالتواصل وتقديم المساعدة لجميع المرشحين من أصول فلسطينية لانتخابات المجالس البلدية، التي تقام في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، كذلك تعمل بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية على تنظيم فعاليات والندوات السياسية.

كما دعت ابناء الجالية الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في الانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة الانخراط في الاحزاب الدنماركية.