برنامج “اراسموس” يكرم وزارة الاتصالات لمشاركتها في مشروع عن المدن الذكية

رام الله/ PNN- كرم مكتب التعاون الفلسطيني-الأوروبي للتعليم العالي “اراسموس”، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بوزيرها الدكتور علام موسى، وذلك لفوزها وفريق العمل بالمشروع البحثي عن المدن الذكية والذي يربط الجامعات المحلية بالجامعات الأجنبية ومؤسسات حكومية، وذلك ضمن حفل تكريم نظمه المكتب لتكريم المشاريع الفائزة اليوم في فندق الجراند بارك في رام الله.

وأكد وزير الاتصالات أن المشروع جاء بهدف بناء القدرات وتعزيز الموارد البشرية في المجتمع الفلسطيني من أجل توفير الطاقات والإمكانيات اللازمة لبناء المدن الذكية في فلسطين، موضحا أهمية توفير مجموعة من الفنيين الذين يملكون المعارف والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل فاعل في الوصول لتكنولوجيا المدن الذكية والتي باتت من المواضيع الهامة في العصر الحالي.

واعتبر موسى أن التركيز على موضوع الاتصالات وشبكات الحاسوب وأمن تكنولوجيا المعلومات والشبكات الذكية هام جدا للوصول الى المعرفة المطلوبة في تكنولوجيا المدن الذكية وهي عصب العصر في احداث التنمية الشاملة.

وأشار أن وزارة الاتصالات تدعم الشراكة بين المؤسسات التعليمة وقطاع تكنولوجيا المعلومات اضافة الى الاستفادة من الكفاءات الخارجية من خلال خطط الوزارة الحالية والمستقبلية والاستفادة من القدرات البشرية للوصول الى نتائج تلامس الواقع الفلسطيني لضمان تكامل كافة الأطر التي تخدم المدن الذكية من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأكاديمي.