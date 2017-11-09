الاتحاد الوطني ذكرى الرمز ياسر عرفات مناسبة للتأكيد على الوحدة واستمرار النضال

اوبسالا/ PNN- أكد الاتحاد الوطني الفلسطيني في أوروبا أن ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات ، مناسبة للتأكيد على الوحدة الوطنية ، واستمرار النضال على الطريق الذي دفع الرمز حياته من أجله ، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وتابع الاتحاد نستذكر المواقف الشجاعة والدفاع عن القرار الوطني المستقل ، ونقل القضية الفلسطينية إلى كافة المحافل الدولية ، التي ناضل من أجلها القائد ياسر عرفات ، وكان رمزا وطنيا لكل فلسطين .

وأضاف الاتحاد اليوم نقف على ابواب مرحلة جديدة سواء بالوحدة الوطنية التي ندعو الى ازالة كافة العقبات أمام قطار المصالحة ، وكذلك نحن أمام تغييرات اقليمية ودولية ، تدعو الكل الفلسطيني لتحمل اعباء المرحلة ، والتحلي بروح الوطنية المسؤولة ، لتكون لنا القدرة على مواجهة التحديات .

وجدد الاتحاد الوطني دعوته لتوحيد الجاليات في اوروبا والعمل معا نحو التأثير في الرأي العام الاوروبي ، فالجاليات الفلسطينية سفراء لدولة فلسطين لنقل المعاناة ومخاطبة المجتمعات التي يعيشون فيها بلغة قابلة للفهم والتأثير ، مشيرا أن حالة الضبابية التي تواجه عمل الاتحادات والجاليات في الخارج بات من الضرورة انهاءها والعمل على وحدة حقيقية .

وجدد الاتحاد ثقته بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبالخطوات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الاخ الرئيس ابو مازن نحو الدولة الفلسطينية ، محذرا من سياسة الاحتلال وعمليات التحريض المستمرة التي يقوم بها الاعلام الاسرائيلي الموجه ضد الرئيس والقيادة الفلسطينية .