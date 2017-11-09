مستوطنون يقتحمون مواقع أثرية وعيون بالخليل

الخليل/ PNN- اقتحم مستوطنون فجر الخميس عددًا من المواقع الأثرية وعيون المياه في أنحاء متفرقة من محافظة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة “صفا” باقتحام عشرات المستوطنين منطقة القصر الأثرية ببلدة السموع جنوب الخليل، إضافة إلى اقتحام موقع أثري في بلدة بني نعيم شرقي المحافظة، وأداء شعائر تلمودية.

كما نفذ المستوطنون احتفاليات بمناسبة ما يسمّى بعيد “سارة” اليهودي داخل نبعي الصعبية وفرعة قرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وعززت قوّات الاحتلال وخاصّة وحدات المشاة من تواجدها حتّى ساعات الفجر في قصر المورق الأثري غرب مدينة دورا، ونفّذت عمليات تفتيش موسعة في الأنفاق الأثرية والأقبية التابعة للقصر الأثري، برفقة ما يسمّى بسلطة الآثار الإسرائيلية.

ونصب المستوطنون خيمًا احتفالية في ساحة المدرسة الإبراهيمية بمدينة الخليل، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال نيّتها إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بدءًا من يوم غد الجمعة حتّى يوم الأحد المقبل، بذريعة افتتاح أبوابه أمام المستوطنين للاحتفال بالعيد اليهودي.