في الذكرى 13 لاستشهاد أبو عمار العالول: عهدنا استكمال مسيرته النضالية

رام الله/ PNN- أكد نائب رئيس حركة فتح عضو اللجنة المركزية للحركة محمود العالول، استكمال مسيرة القائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات نحو تحقيق الثوابت الوطنية، وأهداف الشعب الفلسطيني، وتجديد العهد والوفاء للشهداء.

وقال العالول في حديث لإذاعة موطني اليوم الخميس: “إننا وبمشاعرنا الجياشة محزونون في ذكرى الزعيم الإستثنائي ياسر عرفات مفجر الثورة الفلسطينية”، وأضاف مؤكدًا استكمال مسيرة القائد أبو عمار وتحقيق آمانيه بعودة اللاجئين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار العالول إلى فعاليات إحياء الذكرى الثالثة عشر لاستشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات حيث ستبدأ اليوم عند الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً أمام ضريحه في رام الله، ويوم غد في قصر رام الله الثقافي عند الساعة الخامسة والنصف، بفعالية لمؤسسة ياسر عرفات وبعد غد مهرجان جماهيري في ساحة السرايا في قطاع غزة .

لافتًا إلى فعاليات تليق بالقائد الشهيد أبو عمار على مستوى محافظات الوطن، وفي عواصم الدول الصديقة وكذلك في مخيمات اللاجئين في الشتات.