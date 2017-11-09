الداخلية: مذكرة توقيف بحق أشخاص متهمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات في نابلس

رام الله/ PNN- صرح وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور بما يلي:

اصدرت الجهات المختصة في محافظة نابلس ووفق الاجراءات و الاصول القانونية مذكرة توقيف بحق مجموعة من الاشخاص المتهمين بالتحريض و الاعتداء على الممتلكات العامة وتخريب معدات خاصة بمشروع محطة التنقية في منطقة دير الحطب وجاء ذلك بعد التحقيقات التي اجرتها اجهزة الامن المختصة بمدينة نابلس حول الواقعة.

وبعد ان وردت معلومات غير رسمية عن طريقة اعتقال احد المشتبه بهم، اصدر دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رامي الحمدالله تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهيبة القضاء و احترام حرمة المحاكم.

وتؤكد وزارة الدخلية في هذا السياق ان لا احد فوق القانون ولا حصانة لأي خارج عن القانون.

تهيب وزارة الداخلية بوسائل الاعلام توخي الدقة و الامانة في تداول الاخبار وتناقلها وضرورة الحصول عليها من المصادر الرسمية.

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها التام بترسيخ سيادة القانون و الحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم وتطبيق القانون وانفاذه على الجميع من قبل الجهات المعنية و السلطات القضائية.