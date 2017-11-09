محكمة الإحتلال المركزية تبرئ الأسير خليل النمر من تفجير فندق ريو في ايلات

رام الله/ PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، الذي انهى مرافعته قبل قليل في المحكمة المركزية بالقدس عن الأسير خليل النمر (23 عاما) من القدس، أن المحكمة أقرت قبل قليل تبرئته من تفجير فندق ريو في إيلات.

وأوضح محامي الهيئة أن الأسير النمر أعتقل بتاريخ 30/11/2015، بتهمة بتنقيذ عملية التفجير، وبعد عدة جلسات للمحكمة، وبجهود كبير من قبل الدائرة القانونية في الهيئة، تم إنتزاع براءته.

وبين المحامي نصاصرة أنه سيتم الإفراج عن الأسير النمر خلال الأيام القليلة القادمة بعد إثبات براءته بشكل قاطع، الا إذا إستئنفت نيابة الإحتلال العسكرية على قرار المحكمة.