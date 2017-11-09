حملة “وطني نظيف” تنطلق اليوم في مدينة دورا

الخليل/ PNN- أطلقت بلدية دورا وقسم الصحة في مدرية تربية جنوب الخليل اليوم حملة نظافة “وطني نظيف” وذلك بهدف غرس قيم الإنتماء والنظافة للمواطنين.

وشارك في هذه الحملة رئيس بلدية دورا الدكتور نعمان عمرو ووفد من أعضاء المجلس البلدي ممثل بالمهندس محمد طه السيد احمد، ونسرين عوده وحنين دودين وقسم الصحة المدرسية في مديرية التربية ممثل برئيسة القسم عيادة أبو لبن وعدد من الموظفين، وعدد من الطلبة والمعلمين ومتطوعين من المواطنين، حيث قاموا بأعمال تنظيف للمدارس والمناطق المجاوره لها، كما قاموا بتنظيف وسط المدينة بتعاون مع موظفين قسم الصحة في البلدية.

كما وشملت الحملة رسم جداريات تحمل شعار ومعنى وطني نظيف، قام برسمها مشرف الفنون في التربية، وعدد من معلمين الفنون.

وتهدف هذه الحملة غرس قيم الإنتماء والمواطنة وثقافة النظافة للطلبة والمواطنين.

ونوه الدكتور نعمان عمرو رئيس بلدية دورا، بان طواقم البلدية وعمالها وآلياتها يقومون بأعمال النظافة اللازمة في كافة مرافق المدينة، وبشكل يومي ولكن البلدية دعمت هذة الحملة وتعمل على انجاحها من خلال توفير أدوات التنظيف وكل ما يلزم الحملة، لنغرس في أذان الجميع كلمة وطني نظيف وحتى تصبح النظافة ثقافة.وشدد عمرو على أن نظافة المدينة مرهونة بتعاون جميع السكان من الطلبة والمواطنين ولجان الأحياء بالتعاون مع بلدية دورا وموظفيها للرقي بالمدينة، وللمكانة التي تليق بها وبحضارتها، لكي تبقى دورا نظيفة وجميلة وخضراء على الدوام .

وفي سياق متصل زار عمرو ووفد من المجلس البلدي وبمرافقة قسم الصحة المدرسية في مديرية التربية، عدد من مدارس المدينة لمشاركة الطلبة حملة وطني نظيف ومشاركتهم في ذكرى تأبين استشهاد ياسرعرفات.