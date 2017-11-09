وزير الصحة يفتتح المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني الأوروبي الثاني

رام الله/ pnn – إفتتح وزير الصحة د. جواد عواد صباح اليوم أعمال المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني الأوروبي الثاني ممثلا عن سيادة الأخ الرئيس محمود عباس، بحضور رئيس الوفد الروماني د. رائد عرفات ، وسفير رومانيا لدى فلسطين كالتين تسير، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية د. جيرالد روانكشوب، الى جانب عدد من الوزراء والسفراء ومدراء الأجهزة الأمنية والخدمات الطبية العسكرية وعدد من الشخصيات الإعتبارية، وذلك في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.

ورحب وزير الصحة في بداية كلمته بالوفود والمشاركين وقال ” إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم هذا المؤتمر الطبي الهام، ممثلاً عن سيادة الرئيس محمود عباس، والذي ينقل إليكم تحياته، وأمنياته بنجاح هذا المؤتمر، والخروج بتوصيات تخدم القطاع الصحي الفلسطيني”.

وشدد الوزير على أهتمام القيادة بالقطاع الصحي وقال ” إن سيادة الأخ الرئيس يؤكد لكم أنه ورغم انشغالاته في الملف السياسي، ورغم الجولات المكوكية التي يجريها في عدد من العواصم حالياً، إلا أن الملف الصحي يظل في أعلى هرم اهتماماته، كما أن دعم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لوزارة الصحة يجعل القطاع الصحي ركيزة أساسية من ركائز الدولة الفلسطينية، ومحور أساسي في جميع الخطط التي ترسمها القيادة والحكومة لتطوير مؤسسات الدولة”.

وأشار وزير الصحة الى أهمية إنعقاد هذا المؤتمر على أرض فلسطين وقال ” إن انعقاد المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني الثاني على الأراضي الفلسطينية يشكل نقلة نوعية في المؤتمرات الطبية في فلسطين، وجسراً جديداً نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع دول العالم، وذلك للنهوض بواقعنا الصحي، ولمشاركة التجارب بين فلسطين ودول العالم”.

وتابع وزير الصحة ” إن هذا الشهر سيكون مليئاً بالانجازات الصحية، ففيه سيبدأ العمل، إن شاء الله، ببناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، ومستشفى دورا الحكومي، حيث سيشكل بناء هذين المستشفيين رافعة متينة لتقوية نظامنا الصحي، وتخفيف الضغط على مشافي الخليل الحكومية الثلاثة الموجودة حالياً، إضافة إلى سلسلة من التطويرات في جميع مراكزنا من جنين وحتى رفح”.

من جابه أكد رئيس المؤتمر د. رياض مشعل أن العلاقات الوطيدة مع الأشقاء والأصدقاء في كل أنحاء العالم هي رافد حقيقي لمواكبة أخر التطورات الطبية والعمل على تبادل الخبرات بين الشعوب والدول والتي تصب في مصلحة الجميع وتعمل على تطوير القطاع الصحي بكل مكوناته.

بدوره عبر رئيس الوفد الروماني عن شكره وإمتنانه لفلسطين رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الإستقبال وحسن الضيافة مشيرا الى العلاقات المتينة والمتميزة التي تربط الشعبين الصديقين والتي تمتد لعشرات السنوات.

يذكر أن وزارة الصحة قامت بالاشراف على تنظيم المؤتمر والذي سيتناول عدد من المواضيع الطبية والعلمية والتي سيقدمها محاضرون فلسطينيون ورومانيون.