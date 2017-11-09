التربية تتسلم مشروع صيانة وتشطيب مدرسة بنات الهمشري بطولكرم

رام الله/ PNN- سلمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، مشروع صيانة وتشطيب مدرسة بنات محمود الهمشري الأساسية في طولكرم، حيث شمل المشروع أعمال صيانة عامة وتأهيل للبنية التحتية وتأهيل وتعبيد للساحات، حيث تم تأهيل المدرسة لتكون ملائمة للطلبة ذوي الإعاقة، كما تم صيانة كافة الغرف الصفية والإدارية في المدرسة، إضافةً لتشطيب المبنى المكون من ثلاثة طوابق والذي يضم مختبراً للعلوم ووحدة صحية ومختبر حاسوب وثلاث غرف صفية.

بدوره، أشار مدير عام الأبنية م. فخري الصفدي إلى رسالة الوزارة السامية ورؤيتها في تطوير القطاع التعليمي وسعيها الدؤوب والحثيث لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة من خلال بناء المزيد من المدارس وتطوير وتأهيل القائم منها، لافتاً إلى أن مشروع صيانة المدرسة ممول من وزارة المالية والتخطيط، وأن قيمة الأعمال المنجزة بلغت 276 ألف دولار أمريكي.

وقال الصفدي: “إن إنجاز هذا المشروع سيسهم في تحسين البيئة التعليمية بما يرفع من مستوى الطلبة في المدرسة؛ وذلك ضمن بيئة مدرسية تضاهي ما هو متبع عالمياً من حيث توفير بيئة تعليمية صديقة للطفل ومدارس خضراء بكافة المعايير”.

يُشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تسلم أعمال المشروع برئاسة مدير دائرة خدمات الأبنية م. رامي اسماعيل وعضوية كل من م. داود أبو ثابت و م. ثابت عطية و م. محمد الحاج قاسم، بالتعاون مع المجتمع المحلي.