المحافظ حميد يشرف بشكل شخصي على انتهاء ازمة مياه الفوار

الخليل / PNN- أشرف محافظ #الخليل كامل حميد بشكل شخصي على الاعلان عن انتهاء ازمة تلوث مياه الشرب في مخيم الفوار جنوب المحافظة والتي بدأت منذ اسبوعين وأدت الى حدوث حالات تسمم بين المواطنين .

حيث تم ظهر اليوم الخميس ربط مياه الشرب في المخيم بخط جديد مباشر من خلال سلطة المياه والاستغناء عن الابار الارتوازية والتي حدث فيها التلوث نتيجة الاعتداءات على مجرى المياه العادمة القريب من الفوار .

حميد وبحضور رئيس سلطة المياه المهندس ماهر غنيم وفعاليات وشخصيات المخيم أكد ان حياة المواطنين وصحتهم خط احمر لا يمكن السماح بتجاوزه وانه منذ اللحظة الاولى التي حصل فيها التلوث عملت المحافظة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية واللجنة الشعبية وفعاليات المخيم على مدار الساعة لحماية ارواح المواطنين والعمل على ازالة كافة التعديات والاجراءات المخالفة .

وطالب المحافظ بضرورة التعاون دوما مع الجهات الرسمية والتبليغ عن اي مخالفات تحصل في كافة ارجاء المحافظة للتعامل معها فورا وقبل حصول اي كوارث او اضرار مثمنا التعاون الكبير من المواطنين .