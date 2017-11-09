النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي وفدا من اليونسيف

رام الله/ PNN- بحث النائب العام المستشار د. احمد براك مع وفد من مكتب اليونسيف في فلسطين سبل وآليات التعاون والتنسيق فيما بين الطرفين ودور مختلف الشركاء في قطاع العدالة وضرورة استمرار الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في دولة فلسطين، جاء ذلك خلال لقاءهما اليوم الخميس في مكتب النائب العام برام الله بحضور الممثلة الخاصة لمكتب اليونسيف في فلسطين السيدة جنيفيف بوتن، وأخصائيتي حماية الطفولة السيدة دارين خطاب والسيدة شانتيل نيوفايلر، ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل.

وأطلعَ النائب العام د. أحمد براك الوفد على رؤية ورسالة النيابة العامة وخطتها الاستراتيجية والاحتياجات والانشطة المراد العمل عليها وانجازها في مجال عدالة الاحداث كون النيابة العامة كان لها دور كبير في وضع قانون حماية الاحداث والوساطة المنصوص عليها في القانون، وكذلك أطلع النائب العام الوفد على ما تم انجازه من انشطة وقصص نجاح بتطبيق الوساطة واصلاح الاطفال المشردين.