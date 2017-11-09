فلسطين تفوز بمنصب مقرر لجنة الثقافة في “اليونسكو”

باريس/PNN- فازت فلسطين ممثلة بالسفير المناوب منير أنسطاس بمنصب مقرر لجنة الثقافة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، التي جرت اليوم الخميس.

وجاءت هذه الانتخابات على هامش اجتماعات الدورة الحالية لليونسكو، حيث فازت إيطاليا برئاسة اللجنة، فيما حصل ممثلو فنزويلا وألبانيا والفلبين وزامبيا على تمثيل في عضوية اللجنة.

كما اعتمدت اللجنة بإجماع أعضائها ودون الحاجة لتصويت، قرارا يتعلق بصون التراث الثقافي في مدينة القدس القديمة.

وطالب القرار بإرسال بعثة الرصد التفاعلي المكونة من مركز التراث العالمي، والمركز الدولي لدراسة وحماية الممتلكات الثقافية وترميمها، والمجلس الدولي للآثار والمواقع إلى مدينة القدس القديمة وفقا لما تنص عليه المبادئ التوجيهية لتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ خطة العمل المقررة وإسداء المشورة في هذا الصدد.

كما نص القرار بضرورة التعاون والتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد الآليات وأساليب العمل التنفيذية والمالية الملائمة لتعزيز التعاون التقني مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

كما أعرب أعضاء لجنة الثقافة في نص القرار عن قلقهم بشأن عدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة والمتعلقة بالتراث الثقافي لمدينة القدس القديمة.

وجاء القرار نتيجة للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها البعثة الدائمة لفلسطين في اليونسكو والسفير الفلسطيني لدى اليونسكو إلياس صنبر والسفير المناوب منير أنسطاس مع البعثات العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة لوضع الهوية الثقافية الفلسطينية دائماً في صدارة اعمال منظمة اليونسكو ولجانها المختلفة، واعتماد قرارات من شأنها الحفاظ على الطابع التراثي والثقافي الفلسطيني للأماكن ذات الرمزية الخاصة للشعب الفلسطيني.