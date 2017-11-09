محافظة سلفيت ووكالة الغوث الدولية تنظمان يوم ترفيهي للمسنات في سلفيت

سلفيت/PNN-نظمت محافظة سلفيت بالتعاون وكالة الغوث الدولية وجمعية دار الوفاء للمسنين، يوم ترفيهي للمسنات وذلك في منطقة “مغارة الضبع ” بمدينة سلفيت ، بحضور مديرة دائرة الشؤون الاجتماعية بالمحافظة لميس الريماوي ومدير جمعية دار الوفاء للمسنين سائد ياسين والمرشدة النفسية في وكالة الغوث هبة حسين وكاترين حجاوي وعدد من المسنات .

ورحبت الريماوي بالحضور ونقلت لهم تحيات محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي، مؤكدة على اهمية هذا النشاط كونه يهدف الى كسر العزلة المجتمعية لدى المسنين والاستفادة من خبراتهم العملية والترفيه عنهم. مثمنة الجهود المبذولة من وكالة الغوث وجمعية دار الوفاء لتنفيذ النشاطات المجتمعية الهادفة .

بدوره شكر ياسين محافظة سلفيت ودوائرها المختصة على اهتمامهم بهذه الشريحة من المجتمع، موكدا على ضرورة الاستفادة من تجاربهن وخبراتهن في الحياة العملية

وشاركت المرشدة حسين المسنين في عدد من التمارين والالعاب التي ساهمت في كسر عزلتهم والتفريغ عن النفس.