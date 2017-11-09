وزير الصحة يجتمع بسفراء الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا

رام الله/PNN- عقد وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، إجتماع مع سفراء دول الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، المعتمدين لدى دولة فلسطين حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات ودعم القطاع الصحي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزير عواد للسفير البرازيلي فرانشسكو دوهولند، والهندي أنيش راجان ، والجنوب إفريقي أشرف سليمان وذلك في مكتب الوزير برام الله.

ورحب وزير الصحة بسفراء مجموعة دول “إيبسا” مشيدا بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بفلسطين، ومعربا عن شكره وإمتنانه لحكومات هذه الدول على ماتقدمه من دعم ومساندة للقطاع الصحي.

وأستعرض وزير الصحة الوضع الصحي في فلسطين خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة للنهوض بالوقع الصحي في المحافظات الجنوبية، والعمل على توفير مايلزم.

وجدد الوزير عواد التأكيد على تعليمات السيد الرئيس ورئيس الوزراء في رفد قطاع غزة بكل مايلزم وتقديم الخدمات الطبية لأبنائنا في قطاع غزة والعمل على تطويرها.

من جانبهم أكد سفراء مجموعة دول ” إيبسا ” على الإستمرار في تقديم الدعم لوزارة الصحة وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المرضى وتساهم في تطوير الخدمات الطبية المقدمة.

وتم الإتفاق على البدء بالتحضيرات اللازمة لإفتتاح مركز عطا حبيب الطبي، ومركز جراحة القلب والصدرية في مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر في قطاع غزة، واللذين تم إنشائهما بتمويل مع حكومات مجموعة دول “إيبساط وعبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث من المتوقع أن يقوم وزير الصحة بإفتتاحهما خلال الشهر القادم.

وتضم مجموعة دول “إيبسا” دول الهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، حيث قامت هذه المجموعة بتنفيذ العديد من المشاريع لصالح وزارة الصحة