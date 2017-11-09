وزارة المالية توضح آلية حصر موظفي المحافظات الجنوبية

رام الله /PNN- قالت وزارة المالية والتخطيط اليوم الخميس، إنه استنادا لقرار مجلس الوزراء بخصوص حصر الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية نود توضيح آلية الحصر عبر التوجه الى مقر وزارة المالية والتخطيط في تل الهوى- غزة كالآتي :

– الموظفون المتواجدون في محافظة غزة، يوم الأحد الموافق 12/11/2017 والاثنين الموافق 13/11/2017.

– الموظفون المتواجدون في محافظة الشمال، يوم الثلاثاء الموافق 14/11/2017.

– الموظفون المتواجدون في محافظة الوسطى، يوم الخميس، الموافق 16/11/2017.

– الموظفون المتواجدون في محافظتي رفح وخان يونس، يوم الأحد الموافق 19/11/2017 ويوم الاثنين الموافق 20/11/2017.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه مطلوب حضور الموظف شخصيا وإبراز الهوية الشخصية وذلك في مقر الوزارة في غزة ما بين الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.