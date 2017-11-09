إرشادات للحامل عن حركة الجنين الطبيعة

في كل مرحلة من مراحل الحمل يبدأ الجنين بالنمو المستمر حتى يصل للحركة داخل الرحم، وهذا يبدأ غالبا مابين الشهر الرابع والخامس، وحينها تربط الأم حركة الجنين بصحتة ويبدأ القلق والتوتر عند قلة الحركة.

ولذلك “سيدتي” التقت بالدكتورة هند أحمدو أخصائية نساء وتوليد، لتوضح لنا كيفية متابعة حركة الجنين ومتى يكون الأمر طبيعي ومتى يدخل في مرحلة الخطر:

1- يتحرك الجنين بصفة دائمة داخل الرحم بمعدل حوالي 15 حركة في الساعة وأقلها 7 حركات في اليوم، وما دون ذلك تحتاج الحامل إلى مراجعة الطوارئ لعمل تخطيط للجنين.

2- أقصى مدة لحركة الجنين هي ساعة ونصف وقد يتحرك وأنت لا تشعرين لإنشغالك بأعمال أخرى في المنزل.

ولذلك يجب على الحامل متابعة حركة الجنين في الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل وذلك بمعدل مرتين في اليوم كالاتي:

– بعد الغذاء وبعد العشاء تتدخلين غرفة وتغلقين بابها تماما حتى يتسنى لك التركيز لمتابعة الجنين، ثم تبدأي بعد حركات الجنين فإن أتم العشر الحركات فاطمئني على طفلك واخرجي لتمارسي حياتك اليومية، وإن لم يكملها في ساعتين كاملتين اشربي 2 زجاجة عصير ثم تناولي بعض من التمر ثم ابدأي عد حركات الجنين فإن اتمها فاطمئني وإن لم يكملها في ساعتين كاملتين عليك بمراجعة الطبيب.

– من المعلومات الخاطئة والشهيرة جداً متابعة حركة الجنين على مدار اليوم كاملاً وهذا خطأ لأن الطفل يتحرك وأنت لا تشعرين بحركاته.

2- إن تخطيط الجنين الطبيعي يكون أمان للطفل ولمدة 3 أيام ، كما أن الموجات فوق الصوتية وقياس نسبة السائل الأمنيوسي حول الجنين وقياس نسبة التروية (الدم) للطفل الطبيعية تكون أمان للطفل والأم ولمدة أسبوع.

3- في حالة تعب الجنين بدرجة كبيرة يتم توليده قيصرياً وذلك لإنقاذه في أي مرحلة من مراحل الحمل.

4- في حالة تعب الجنين بدرجة متوسطة تستمر متابعته حتى يصل إلى 37 أسبوع وهي مرحلة إكتمال الرئيتين ومن ثم ولادته ويفضل قيصرياً لتقليل إجهاد الجنين من الولادة الطبيعية.

5- وفي حالة تعب الجنين يتم متابعته داخل الرحم بالطرق الآتية:

– قياس حركة الجنين بحيث تكون أكثر من 7 حركات في اليوم.

– تحسين التروية للجنين بالعصر والغذاء المدعم بالبروتين والفيتامينات.

– عمل تخطيط القلب للجنين كل 3 أإيام .

– موجات فوق صوتية لقياس نسبة التروية (الدم) للطفل أسبوعيا.

المصدر: وكالات