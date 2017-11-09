أبو دياك يكرم الأطباء الشرعيين الحاصلين على البورد الأردني للطب الشرعي

رام الله/PNN- قدم وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، دروعا تكريمية للأطباء الشرعيين الحاصلين على البورد الأردني في الطب الشرعي.

كما كرم الوزير الأطباء القدامى في الطب الشرعي تقديرا لجهودهم المهنية، واسهاماتهم خدمة للوطن.

وحضر حفل التكريم كل من وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية عبد الناصر دراغمة، والمدير الإداري للطب الشرعي يسري عليوي، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان سامر الشرقاوي، ومدير مشروع UNODC الممول من الحكومة الكندية معتصم عوض.

وأكد أبو دياك أن تخرج هذه النخبة من الأطباء الشرعيين وحصولهم على البورد الأردني في اختصاص يشكل إضافة نوعية لإثراء عمل الطب العدلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن تخرج هذه المجموعة يتم للمرة الأولى منذ تأسيس الطب العدلي في فلسطين.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطوير قدرات الطب الشرعي، الذي سيساهم في تعزيز قطاع العدالة للوصول الى الحقيقة والأدلة العدلية والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن الأطباء الذين حصلوا على البورد الأردني في الطب الشرعي سيساهمون في تعزيز مكانة الطب العدلي ومضاهاته بنظرائه على مستوى الدول العربية.

وتقدم أبو دياك بالشكر والتقدير للحكومة الكندية التي مولت مشروع اختصاص الأطباء الشرعيين لمدة حوالي أربع سنوات في الجامعة الأردنية.

كما شكر رئيس وإدارة الجامعة الأردنية والمركز الوطني للطب للشرعي في الأردن، معبرا في الوقت ذاته عن تقديره لجهود رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي أقر تعيين هذه النخبة من الأطباء في وزارة العدل قبل التحاقهم ببرنامج التدريب.

وشكر أبو دياك وزراء العدل السابقين وللأطباء الشرعيين العاملين في إدارة الطب الشرعي وإدارة الطب الشرعي في وزارة العدل الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنجاح هذا الجهد الكبير.

يذكر أنه تم تكريم الأطباء في الطب الشرعي التابع لوزارة العدل: ريان العلي، أشرف القاضي، عبدالله ياسين، يوسف عبدالله، وكذلك الأطباء الشرعيين الحاصلين على البورد الأردني للطب الشرعي وهم: حفصة سلامة، راكز سلامة، محمد الشلبي، مهند جابر، نوح حمدان، مؤيد بدر.