فلسطين وايطاليا تبحثان تعزيز مجالات التعاون المشترك في قطاع الحكم المحلي

روما /PNN- بحث وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، مع وزير المفوض لشؤون الإقليم في ايطاليا جان كلوديو بريسا، التحضيرات الخاصة بتوقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين والتي ستتضمن العديد من مجالات التعاون المشتركة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، في العاصمة الايطالية روما.وناقش الطرفان الدعم الايطالي المقدم للشعب الفلسطيني في العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى مراجعة المشاريع الممولة من قبل الحكومة الايطالية والتي أسهمت في دعم سياسات وزارة الحكم المحلي وسعيها نحو تعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع المحلي، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية التطويرية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة العمل والتحضير المشترك بين الطرفين لوضع تصور لبرنامج جديد لمساعدة البلديات الفلسطينية والتركيز على ضرورة دعم مبادرات البلديات الخاصة بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه زيادة الإيرادات المالية، وتوفير وخلص فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

واتفق الطرفان على أهمية العمل على ايجاد زاوية خاصة ببرنامج الدعم الجديد خاص بتدريب وتأهيل موظفي البلديات لرفع قدراتهم وتمكينهم من الاستفادة من التجارب الاخرى في مجالات العمل البلدي.

بدوره، أشاد الأعرج بالعلاقات الإيجابية والتاريخية بين البلدين، ووقوف ايطاليا الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمها في كافة المحافل الدولي، كما وأثنى على الدعم الايطالي لقطاع الحكم المحلي عبر سلسلة من البرامج والمشاريع لصالح البلديات الفلسطينية.

وأعرب الأعرج عن أمله في أن يسهم توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين على تعزيز وتنسيق العمل المشترك، وتوسيع مجالات التعاون، وتبادل الخبرات وخاصة في مجال الأقاليم التنموية، والاستفادة من التجربة الايطالية بهذا الخصوص.

ودعا الأعرج الوزير الايطالي إلى زيارة فلسطين، والإطلاع عن كثب على واقع الأوضاع فيها، والتطورات الحاصلة على صعيد قطاع الحكم المحلي والتحديات الجمة خاصة ما يفرضه الاحتلال من عراقيل وصعوبات تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة.

من جانبه، رحب بريسا بزيارة الأعرج، وأعرب عن استعداده للتعاون الكامل للعمل مع الوزارة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بقطاع الحكم المحلي، كما وشكر الوزير الأعرج على دعوته له بزيارة فلسطين