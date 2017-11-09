مصري يقتل ابن عمه بـ 25 طلقة نارية .. لسبب غريب

أقدم شاب مصري على قتل ابن عمه بـ25 طلقة في محافظة أسيوط جنوب القاهرة، بسبب قيام المجني عليه بسحب البطانية من عليه أثناء نومه.

وأوضحت الأجهزة الأمنية في تفاصيل الواقعة أنها تلقت بلاغاً بمقتل شخص بقرية المطيعة التابعة لدائرة مركز أسيوط، فانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث، وتبين مقتل الشاب المجني عليه، نتيجة إصابته بـ٢٥ طلقة نارية من سلاح آلي بحوزة المتهم.

وأضافت أنه بتكثيف التحريات والاستماع لأقوال الشهود، كشفت تحقيقات النيابة أنه نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، على خلفية قيام الأخير برفع البطانية عن المتهم وهو نائم، في محاولة لإيقاظه، الأمر الذي تسبب في مضايقة المتهم، وحدث شجار بينهما؛ فأشهر المتهم بندقية آلية كانت بحوزته وأطلق ٢٥ طلقة نارية في بطن المجني عليه، ما أودى بحياته.