جنين: طلبة مدارس يزورون معرض “جنين تقرأ”

جنين/PNN– زار وفد من الداخل الفلسطيني، وطلبة مدارس من قرى “قاد” و”دير أبو ضعيف” ومدارس جنين، اليوم الخميس، معرض الكتاب الثاني “جنين تقرأ”، الذي تم افتتاحه تحت رعاية مديريتي تربية جنين وقباطية ووزارة الثقافة، في يومه العاشر.

وقال مدير المعرض ساري عصفور، إن الكتب تباع بسعر رمزي في المعرض، بهدف تشجيع طلبة المدارس على اقتناء الكتب وقراءتها، والتمسك بخير صديق وهو الكتاب، خاصة وأن المعرض يشهد تنوعا في الكتب ويحوي كتبا لمئات دور النشر العربية.

وبين أن هناك إقبالا واسعا على المعرض من قبل طلبة المدارس، ما من شأنه المساهمة في إحياء المشهد الثقافي.