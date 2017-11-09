وزير الاوقاف ومحافظ سلفيت يفتتحان مدرسة شرعية في قراوة بني حسان

سلفيت/PNN– افتتح سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية ومحافظ محافظة سلفيت اللواء ابراهيم البلوي اليوم الخميس مدرسة شرعية في قرية قراوة بني حسان بالاضافة الى تكريم كوكبة حفظة القرآن الكريم والمتفوقون في التلاوة والتجويد .

وقدم ادعيس شكره الى المحافظ ووزارة التربية والتعليم ورئيس بلدية قراوة بني حسان ومديرية الاوقاف في محافظة سلفيت لتذليلهم كافة الصعوبات امام هذا المشروع الكبير .

حيث اكد على أهمية بناء المدارس الشرعية ودورها الطليعي في ايصال رسالة الاسلام لكل الناس وتنويرهم ووضعهم على الطريق القويم في كافة الصعد.

مشيرا أن الوزارة تدعم بشكل كبير التحاق الطلبة في كافة مجالات التعليم الشرعي في فلسطين ، وان الوزارة تقوم بإعداد المناهج الشرعية، والحصول على موافقة المؤسسات الرسمية كالتعليم العالي، الأمر الذي يعتبر تطوراً كبيراً في هذا المضمار.

بدوره استعرض المحافظ الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المحافظة، مشيرا الى حجم الاستهداف لكل ما هو فلسطيني في بلدات وقرى المحافظة مثمنا هذه المبادرات والجهود التي تقوم بها وزارة الاوقاف لتعزيز صمود المواطنين.

كما قامت هيئة الاعمال الامارتية بتقديم هدايا لحفظة القران الكريم والتبرع بمختبر حاسوب للمدرسة .

وقدم ابراهيم الراشد رئيس الهيئة شرحا عن آلية عمل هيئة الاعمال الامارتية وحملاتها التي تعبر عن مدي تكاتف الشعبين الاماراتي والفلسطيني.

وتخلل حفل افتتاح المسجد الذي حضره حشد من المؤسسات الرسمية والأهلية وأهالي القرية أناشيد دينية وتكريم للممولين لبناء المسجد .

وفي سياق متصل قام ادعيس ومحافظ محافظة قلقيلية اللواء رافع رواجبة بافتتاح توسعة مبنى مدرسة الايمان الاساسية وروضة براعم الايمان الاسلامية بالمحافظة حيث اكد الطرفان حساسية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والتي تحمل على عاتقها نشر العلم الشرعي في داخل المجتمع الفلسطيني.