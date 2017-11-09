السعودية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

السعودية/PNN-طالبت السلطات السعودية مساء اليوم الخميس، من رعايا ها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أنه بالنظر إلى الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، فإن المملكة تطلب من رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان مغادرتها في أقرب فرصة ممكنة.

وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، نصحت الخارجية “المواطنين بعدم السفر إلى لبنان من أي وجهة دولية”.

من جهته ثانية، أكدت كتلة المستقبل وقوفها خلف رئيس الوزراء سعد الحريري الذي قدم عبر بيان متلفاز من الرياض استقالته من رئاسة الوزراء.

وكانت البحرين طلبت قبل أيام من كافة رعاياها بمغادرة لبنان فورا وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحريري من الرياض استقالته، متذرعا بسيطرة تنظيم حزب الله على البلاد.

بالمقابل، قال رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة إن “عودة الحريري ضرورة لإعادة الاعتبار للتوازن الداخلي والخارجي للبنان”.

بدوره، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن الشعب اللبناني هو الذي يقرر ما إذا كان سيزيح ممثليه، وذلك عقب إعلان الحريري استقالته في مطلع الأسبوع من السعودية.

وقال باسل في تغريدة على تويتر ”نحن من اختار من يمثلنا ونحن من يقرر إزاحتهم أو لا“.

وقال مكتب الحريري الذي استقال من رئاسة وزراء لبنان، إنه استقبل سفير فرنسا لدى السعودية في الرياض يوم الخميس.

واجتمع الحريري بالرياض مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة في اليومين الماضيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال مصدر حكومي لبناني، في وقت سابق اليوم، إن السلطات اللبنانية ترجح أن رئيس الحكومة المستقيل محتجز في السعودية. مضيفا أن بلاده تتجه لدعوة دول عربية وأجنبية للضغط على الرياض لإعادته.

إلى ذلك، طالبت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، السعودية بالكف عن التدخل في شؤون لبنان بعدما أعلن الحريري استقالته في بث تلفزيوني من المملكة.