توقعات الابراج لليوم الجمعة

الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل، يوم ولا أسوأ يا مولود الحمل، فأنت لا رغبة لك منذ الصباح بالذهاب إلى عملك أو عمل أي شيء آخر، عدم اتخاذ أي قرار أو مبادرة هو الأفضل، لأنه لن يكون في صالحك أبدا، المشاكل قد تحوم حولك في فترة ما بعد الظهر، فحاول أن تمررها بهدوء.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، الأوضاع اليوم جيدة والأجواء هادئة جدا لتسيير أعمالك المهمة، قد تكون معرضا لكثير من الإشاعات الكاذبة، الأوضاع العائلية مهمة أيضا، وبخاصة أن موضوعا مهما يطرح للنقاش، ولن تكون سعيدا بالنتائج التي تتمخض عنه.

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أنت شجاع ولا تخاف أي شيء، وديكتاتوري في تصرفاتك، وتشعر بالدعم الذي يمده الفلك لك، يوم جيد وبخاصة للأعمال التي ستشهد تقدما ملحوظا، وذلك في فترتي الصباح والظهيرة، المساء جيد لكن لا تحاول السيطرة على من تحب وتملكه فهذا سيبعده عنك، وبخاصة إذا كنت من مواليد أيار (مايو).

السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا تتهور يا عزيزي بتصرفاتك، فأنت معروف بعقلانيتك وصبرك على الأمور، فلا تكن متسرعا بتنفيذ ما تريد وبدون تفكير، عليك بعدم المغامرة بأي شيء تملكه أو يخصك، لأنك ستخسره بالتأكيد وبخاصة في فترة الظهيرة وما بعدها.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، تسمع التصفيق من حولك والتقدير يكون من نصيبك للإنجازات في العمل، وبخاصة أنك تركز على حياتك والأشياء المهمة التي تفيدك، العديد من القرارات المهمة تتخذها اليوم، وبخاصة في المجال العملي.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، يوم طويل فعقارب الساعة تتحرك ببطء شديد، نهار متعب وفيه كثير من العمل، وحل العديد من المشاكل التي تواجهك في فترة الظهيرة وما بعدها، تشعر بالتعب ومزاجك لن يكون بأفضل حالة في فترة المساء، وبخاصة أن صحتك قد تتعرض لبعض الانتكاسات.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، عليك بتخفيف عنادك يا مولود الميزان وأن تكون أكثر مرونة في تعاملك مع الآخرين، وبخاصة في مجال العمل، طلتك مميزة اليوم، ولها أثر كبير على من حولك، خصوصاً في فترة الظهيرة، استغل هذه الظروف للتقدم عمليا وإقناع الآخرين بآرائك.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، يوم جيد ويحمل الكثير من التقدم على المجالات العاطفية أو العملية أو المالية كافة، فالفلك يدعمك يا عزيزي ويعطيك أجمل الألوان، وبخاصة في فترة الظهر وما بعدها؛ حيث يلعب معك الحظ دورا إيجابيا لحل إحدى المشاكل العملية.

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، يوم الحيرة والاختيارات الصعبة، تقف يا عزيزي أمام مفترق طرق، لكي تقرر ماذا تريد، قرار اليوم قد يلزمك بأشياء لفترة طويلة، فكن هادئا وتروّ في اتخاذ أي قرار، ولا تدع المفاجآت والأحداث التي تدور حولك تؤثر عليك.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، كثير من الأحداث تمر عليك منذ الصباح، وتتعرض للكثير من الضغوطات في مجال العمل، انتبه إلى ما تقوم به ولا تستعجل الأمور لإنهاء ما تريد، حاول ترتيب جدول مواعيدك، لأن لديك الكثير من الأعمال للقيام بها في فترتي ما بعد الظهر والمساء.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، انتبه إلى وضعك المالي، فهو لا يسمح بمصاريف أكثر، أما بالنسبة لمن يعمل في مجال التجارة والأعمال فمن المتوقع أن يتحمل خسارة مالية تؤثر على وضعيه العملي والمالي بشكل عام، لذلك في المساء الأفضل ألا ترى من تحب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، انتهت فترة المصاعب لديك يا مولود الحوت، وبدأت دورة جديدة بعزم وتصميم على تسوية جميع أمورك على مختلف الصعد، وبخاصة بعد الذي عانيته بالفترة السابقة، يوم جيد ويختلف عن سابقه، والابتسامة لا تفارق وجهك.