الرئيس يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين

اثينا/PNN- د عا رئيس دولة فلسطين محمود عباس، دول العالم الى الاعتراف بدولة فلسطين والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من اجل الحرية والاستقلال.

جاء ذلك في كلمة القاها نيابة عنه مستشاره للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث، في القمة العربية الاوروبية المنعقدة في العاصمة اليونانية اثينا، اليوم الخميس، بحضور عدد من الزعماء ورؤوساء الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والاوروبية الى جانب لفيف من رجال الاعمال والمستثمرين.

وستناقش القمة بحسب البيان الصحفي الذي اصدره شعث، مستقبل التعاون العربي الأوروبي في مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستي.

وقال شعث في كلمة الرئيس في القمة: من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وانهاء الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل.

واضاف، ان اسرائيل تعمل بشكل مستمر لتدمير حل الدولتين ومنع اقامة دولة فلسطينية، باستمرارها في نشاطاتها الاستيطانية بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

واكد اهمية المشاركة الاوروبية الفاعلة في عملية سلام متعددة الاطراف، وضرورة ممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لتجميد جميع الانشطة الاستيطانية.

واشار شعث في بيانه الى كلمة رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، التي أيد فيها عملية سلام جادة محددة الاهداف تشارك فيها اوروبا وتؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والتقى شعث على هامش القمة كلا من رئيس جمهورية قبرص، ورؤوساء وزراء اليونان ومالطا ونواب رئيس الاتحاد الاوروبي، ووزير خارجية اليونان ورؤوساء الاحزاب اليونانية: سيريزا والباسوك والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي. اضافة الى لقاء مختلف الوفود العربية المشاركة في المؤتمر.