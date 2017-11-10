مداهمات واعتقالات فجر اليوم بالضفة وزعم مصادرة اسلحة

بيت لحم /محافظات -PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامز يحيى الريماوي (17 عاما) بعد الإعتداء عليه بالضرب على مدخل قرية النبي صالح قضاء مدينة رام الله. فيما جرى دهم بلدة بير زيت ومدينة الخليل.

واقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة بيرزيت شمال غرب رام الله.

وذكر مصدر أمني ان جنود الاحتلال اقتحموا أكثر من منطقة في البلدة لأسباب لم تعرف بعد.

وأطلقت قوّات الاحتلال الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية في مواجهات مع الاحتلال ببلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

النّاشط الإعلامي محمد عوض باندلاع مواجهات مع الاحتلال في حي الظهر بالبلدة القريب من مستوطنة “كرميتسور”.

ولفت إلى إلى أنّ جنود الاحتلال تقدّموا إلى المنطقة، وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الصوت في الأحياء السكنية قبل أن يرد الشبان بإلقاء الحجارة صوب القوّات.

وأشار عوض إلى أنّ المواجهات لم تسفر عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

واغلقت قوة كبيرة للاحتلال منطقة “قيزون” في مدينة الخليل المحتلة لتأمين زيارة المستوطنين لبئر حرم الرامة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب المدينة واعتقلت مواطنين وداهمت أحياء مختلفة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال داهموا البلدة واعتقلوا كلا من: محمد بسام غانم حمارشة ، وخالد زكي عبد الله أبو بكر، وجرى تفتيش منازلهم والاعتداء على ساكنيها.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا مداخل البلدة خلال المداهمات بالحواجز العسكرية في الوقت الذي تتعرض فيه البلدة لمداهمات مستمرة.