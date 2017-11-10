ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار

رام الله/PNN-ارتفع الذهب يوم الخميس بعد أن دفع تراجع الدولار أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع لليوم الثاني على التوالي بينما انخفض البلاديوم لكنه يبقى قرب أعلى مستوى في 16 عاما الذي سجله أثناء الجلسة.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة الى 1287.75 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ العشرين من أكتوبر تشرين الأول عند 1288.13 دولار.

وزادت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1287.50 دولار للأوقية.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في ستة أيام مقابل سلة من العملات الرئيسية مع توخي المستثمرين الحذر لحين اتضاح تفاصيل خطة الجمهوريين لخفض الضرائب.

وأظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المعدن الأصفر تراجع إلى أدنى مستوى في ثمانية أعوام في الربع الثالث من 2017 مع هبوط مشتريات الحلي الذهبية ونضوب التدفقات إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 17.02 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة الى 1010.75 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1026.10 دولار وهو أعلى مستوى منذ 2001 .

وتقترب علاوة البلاديوم على البلاتين من أعلى مستوياتها منذ عام 2001. وفي سبتمبر أيلول أصبح البلاديوم أعلى قيمة من البلاتين للمرة الأولى في 16 عاما.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 937.90 دولار للأوقية.