الأسير باجس نخلة يواصل إضرابه لليوم الثالث

رام الله/PNN-يواصل الأسير باجس نخلة ( 52 عاما ) من مخيم الجلزون في مدينة رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على إعادة اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الاسير المحرر نخلة من بيته في مخيم الجلزون يوم الاربعاء، وبدوره اعلن اضرابه عن الطعام على الفور، حيث اقتادته قوات الاحتلال إلى مركز تحقيق “عتصيون”، دون أن توجه له أي تهمة.

والاسير نخلة هو أسير سابق أمضى قرابة 20 عامًا في سجون الاحتلال وتم عزله لسبعة أشهر داخل زنازين العزل الانفرادي، وتحرر في الأول من سبتمبر الماضي، أي لم يمضِ على تحرره سوى شهرين.

وحالته الصحية لا تسمح بخوضه إضراب مفتوح عن الطعام، كونه يعاني من آلام حادة في قدميه، وأسنانه.