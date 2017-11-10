وزارة الأوقاف تبدأ الأحد بتسجيل بيانات الموظفين بالمحافظات الجنوبية

غزة/PNN– أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب تسجيل أسماء وبيانات جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية(قطاع غزة ) الذين كانوا على رأس عملهم حتى يوم 14 حزيران 2007م.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن عملية التسجيل ستبدأ من صباح يوم الأحد المقبل، حتى نهاية دوام يوم الأربعاء، الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأضافت: وعليه تدعو الوزارة جميع الموظفين للحضور شخصيا للتسجيل بمقر وزارة الأوقاف بجوار مسجد الكتيبة في غزة، مع جلب الهوية الشخصية (وتمنع الإنابة) في عمليه التسجيل.