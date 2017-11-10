توقيع مذكرة تعاون بين “التوجيه السياسي” وجامعة النجاح الوطنية

نابلس/PNN – وقعت جامعة النجاح الوطنية وهيئة التوجيه السياسي والوطني امس في مكتب رئيس الجامعة مذكرة تعاون بينهما، تضمن تنفيذ برامج مشتركة تعزيز القيم الايجابية، وتفتح المجال لعقد سلسلة من المحاضرات في الجامعة ضمن اختصاص هيئة التوجيه السياسي والوطني.

ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور ماهر النتشة وعن الهيئة اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام، لتعزيز التعاون انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية للفريقين وحرصهما على خدمة المجتمع الفلسطيني واعداد افراده على المستويات كافة.

واكد اللواء عدنان ضميري على اهمية جامعة الجاح الوطنية في خدمة المجتمع الفلسطيني ليس في المجال الاكاديمي وحدة بل في مختلف المجالات الوطنية والاجتماعية والثقافية وبناء الانسان الفلسطيني القادر على تحمل المسؤولية تجاه وطنه وشعبه، وقال ليس غريبا ان يتبوأ خريجو النجاح العديد من المواقع المرموقة في مؤسسات القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعرب الدكتور ماهر النتشة عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة التوجيه السياسي والوطني وعن امله في ان تتبع المذكرة برامج مشتركة تخدم شعبنا وتساهم في تعزيز الثقافة الوطنية لدى الطلبة، مضيفا ان الجامعة تفتح ابوابها لكل المبادرات الخلاقة للنهوض بالمجتمع.

وحضر مراسم التوقيع من الجامعة الدكتور محمد العملة نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية، والدكتور سامي الكيلاني مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والدكتور سامح الطقطوق عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، والدكور عبدالكريم سرحان رئيس قسم العلاقات في كلية الاعلام، والدكتور حسن ايوب رئيس قسم العلوم السياسية والاستاذ خالد مفلح مدير دائرة العلاقات العامة بالجامعة. ومن “التوجيه السياسي” حضر حفل التوقيع الدكتور معين كوع مساعد المفوض السياسي العام لشؤون التخطيط، والعقيد وليد كنعان مدير العلاقات العامة في الهيئة، واحمد عمرو مدير عام الاعلام، وعبدالكريم ابو عرقوب مدير الاعلام في مكتب المفوض السياسي العام، والعقيد ماجد مشعطي والرائد رائف شحادة والرائد ذياب حجة من ديرية التوجيه السياسي بمحافظة نابلس.

لقاء طلبة الاعلام

من جهة اخرى التقى اللواء ضميري بمجموعة من طلبة كلية الاعلام في جامعة النجاح الوطنية تم خلالها اطلاعهم على دور التوجيه السياسي في تعزيز الثقافة الوطنية والانتماء للوطن والولاء للدستور والقانون، وتعزيز القيم النبيلة التي المستمدة من ديننا الحنيف وثقافتنا وحضارة شعبنا عبر الاف السنين، ونشر الوعي القانوني الذي يحدد حقوق الافراد والجماعات وواجباتهم حتى لا نقع فريسة للجهل.

وشدد اللواء ضميري على اهمية دور الصحافة وطلبة الاعلام في تعزيز وحدة شعبنا ومواجهة التحديات التي تواجهه، خاصة وان الاعلام بوسائله التقليدية والالكترونية الحديثة، واعلن عن اطلاق مشروع انتاج ومضات فيديو من قبل طلبة الاعلام في مختلف الجامعات تركز على القضايا الوطنية سيتم البدء فيها وستخصص هيئة التوجيه السياسي جوائز مادية لأفضل ستة ومضات وسيتم نشر كافة الومضات في محطات المحلية.

وفي سياق اجابة على اسئلة الطلبة المشاركين في اللقاء شدد اللواء ضميري على اهمية التميز في العمل وتحديد الاهداف المستقبلية المراد الوصول اليها والتصميم على تحقيها، منوها الى ان المجتمع الفلسطيني هو مجتمع شاب ويمتلك من الطاقات الابداعية الكثير.