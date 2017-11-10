أبرز المباريات العربية والعالمية.. اليوم

بيت لحم/PNN – تلتقي السويد مع إيطاليا والهندوراس مع أستراليا في الملحق النهائي لتصفيات كأس العالم 2018 روسيا، بينما تقام مجموعة من المباريات الودية أبرزها يجمع الإمارات مع هايتي، واليابان مع البرازيل، والبرتغال مع السعودية، وإنجلترا مع ألمانيا.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم:

كأس الخليج العربي

15:45 الإمارات × دبا الفجيرش

15:45 حتا × عجمان

18:30 النصر × الجزيرة

تصفيات كأس العالم 2018 (الملحق)

22:45 السويد × إيطاليا

1:00 الهندوراس × أستراليا

تصفيات كأس العالم 2018 (أفريقيا)

20:00 جنوب أفريقيا × السنغال

22:30 الجزائر × نيجيريا

مباريات ودية

14:00 كوريا الجنوبية × كولومبيا

14:35 الصين × صربيا

15:00 اليابان × البرازيل

16:00 الإمارات × هايتي

21:00 أوكرانيا × سلوفاكيا

22:45 بولندا × أورغواي

22:45 بلجيكا × المكسيك

22:45 البرتغال × السعودية

23:00 إنجلترا × ألمانيا

23:00 فرنسا × ويلز

المصدر: وكالات