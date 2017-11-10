تهجير 300 مواطن :قرار إسرائيلي بوضع اليد على مئات الدونمات بالأغوار

اريحا/PNN-تنتهي اليوم الجمعة المهلة الممنوحة لسكان عين الحلوة وأم الجمال في وادي المالح في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية للترحيل، تنفيذا لقرار إسرائيلي بوضع اليد على أراضي المنطقة.

وتضمن الأمر العسكري الإسرائيلي الصادر منذ أيام وضع اليد وفق الأحكام العسكرية السارية في الضفة الغربية على جميع أراضي القريتين وتهديد سكانهما بمصادرة جميع ممتلكاتهم في حال لم يغادروا المنطقة خلال ثمانية أيام تنتهي مساء اليوم الجمعة.

وبحسب مصادر محلية فإن القرار يعني تهجير (300) مواطن والأخطر هو وضع اليد على المضارب البدوية في المنطقة والتي حافظ أهلها على هويتها الفلسطينية رغم كثافة المضايقات خلال العقود الماضية.

ويضم تجمع منطقة عين الحلوة 10 عائلات و25 منشأة وتجمع منطقة ام الجمال يضم 15 عائلة 40 منشأة.

وتعتبر منطقة عين حلوة في واد المالح التابعة لمناطق الأغوار الشمالية من المناطق التي تشتهر بوفرة الينابيع المائية هناك، حيث تبعد عن مدينة طوباس مسافة 18كم شرقاً، وكانت تعرف بالماضي بأنها عصب الحياة في منطقة المالح وتعد في الوقت ذاته عصب الزراعة هناك.

وجاء الاخطار الذي وصل للعائلات بتوقيع وقرار مما يسمى بقائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، يخطر فيه العائلات بمغادرة اراضيها ومساكنها خلال المدة المحددة بالبلاغ، ليتم مصادرتها وبدء بناء مستوطنات عليها.