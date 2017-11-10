نتنياهو يتعهد بتحويل ملايين الشواقل للبنى التحتية للمستوطنات العشوائية

بيت لحم/ ترجمة خاصة PNN/ قالت صحيفة معاريف العبرية ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تحويل ملايين الشواقل لتطوير الينى التحتية للمستوطنات العسوائية بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة معاريف العبرية ان قرار نتنياهو هذا جاء لارضاء مجلس المستوطنات بالضفة الغربية الذي يعتصم عدد من اعضاءه وهم مضربين عن الطعام امام مقر مكتب نتنياهو بالقدس الغربية

واضافت الصحيفة ان رئيس الائتلاف الحاكم في اسرائيل عضو الكنيست ديفيد بيتلن وصل الى خيمة الاحتجاج صباح اليوم وابلغهم بالتزام نتنياهو بتحويل ملايين الشواقل لتحسين البنى التحتية للمستوطنات بالضفة الغربية