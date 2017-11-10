ضباط بجيش الاحتلال: الجهاد الاسلامي سيرد على قصف النفق بعدة طرق

بيت لحم/ ترجمة خاصة PNN/ قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية اليوم الجمعة ان حركة الجهاد الاسلامي سترد في نهاية المطاف على قصف الجيش الاسرائيلي للنفق العسكري التابع لها موضحين ان الرد مسالة وقت

وقالت الصحيفة نقلا عن ضباط مبار في جيش الاحتلال ان حركة الجهاد الاسلامي ستحاول تنفيذ رد عنيف وموجع على قصف النفق مما ادى لمقتل العديد من عناصر الحركة حيث تحتجز اسرائيل بعض الاعضاء بسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد ااذين مانوا داخل النفق

وقال الضباط ان قيادة الحركة لن تصمد طويلا امام ضغوطات قيادات عسكرية بالجهاد من اجل تنفيذ رد مؤلم وموجع لاسرائيل معتقدين ان الجهاد سترد بعدة طرق مختلفة .