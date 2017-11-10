اصابات خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية الاسبوعية

رام الله/PNN– اصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الاجانب اليوم الجمعة، بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة قرية بلعين الاسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والجدار العنصري.

وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة احياء للذكرى الـ 13 لاستشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات، بمشاركة اهالي القرية وعدد من المتضامنين الاجانب.

وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد الله ابو رحمة، بأن جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

واشار الى ان المشاركين تمكنوا من خلع البوابة الحديدية المقامة في هيكل الجدار والتي تستخدمها قوات الاحتلال لملاحقة المواطنين المشاركين في المسيرات الاسبوعية في القرية، كما تمكنوا من تحطيم المظلات التي يكمن فيها جنود الاحتلال لمراقبة الشبان واعتقالهم.

الاحتلال يقمع مسيرة سلمية شرق الخليل

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، المسيرة السلمية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي الى قرية قلقس شرق الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر إن قوات الاحتلال التي عززت تواجدها في المكان منعت المواطنين من الوصول إلى المنطقة، وهددتهم بالضرب وإطلاق النار صوبهم، فيما رفع المشاركون من الأهالي ونشطاء ضد الاستيطان الشعارات واليافطات المنددة بسياسة الإغلاق التي تنتهجها حكومة الاحتلال، وطالبوا بفتح البوابة.

تجدر الاشارة إلى أن قوات الاحتلال تغلق طريق قلقس منذ 17 سنة، ما يرغم أهالي المنطقة على سلوك الطرق البديلة الشاقة.

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق بقرار من جيش الاحتلال منذ 14 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المسيرة التي دعت اليها حركة فتح احياء للذكرى الثالثة عشر لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات باستخدام الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط دون وقوع اصابات.

واكد شتيوي اندلاع مواجهات مع الجنود الذين داهمو البلدة استخدم الشبان خلالها الحجارة والزجاجات الفارغة واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية قرب مستوطنة قدوميم.

وكانت المسيرة قد انطلقت بمشاركة واسعة من اهالي البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للاستمرار في نهج الثورة التي فجرها الشهيد ياسر عرفات حتى انهاء الاحتلال واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.