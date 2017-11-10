40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

القدس/PNN-أدى عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط انتشار عسكري “إسرائيلي” على أبوابه وأزقة البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم.

وشهدت باحات المسجد الأقصى توافداً كبيراً للمصلين من الفلسطينيين من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكثّفت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” من انتشار عناصر الشرطة و”حرس الحدود” على أبواب المسجد الأقصى وفي أزقّة البلدة القديمة.

وقامت شرطة الاحتلال بتفتيش بعض الشبان جسدياً قرب أبواب البلدة القديمة بحجة الاشتباه بهم.

وفي سياق متصل، شهدت الأسواق المقدسية اليوم، حركة شرائية نشطة خاصة أسواق البلدة القديمة التي تعيش أجواء من الركود الاقتصادي بسبب إجراءات الاحتلال فيها من فرض الضرائب والإغلاق الإجباري في بعض المناسبات والأعياد اليهودية.