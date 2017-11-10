الشرطة الفلسطينية تختتم زيارة دراسية إلى البرتغال حول مواقع التواصل الاجتماعي

رام الله/PNN – اختتم سبعة ضباط فلسطينيين اليوم زيارة دراسية إلى البرتغال لتعزيز قدراتهم حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. تهدف الزيارة التي شارك فيها ضباط دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة المدنية الفلسطينية إلى لشبونة لمدة خمسة أيام، إلى تعزيز استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للانخراط مع الجمهور، واستخدام مثل هذه المنصات في الاتصال والتواصل الذي يساهم في حل الجرائم.

وقامت الشرطة الفلسطينية والبرتغالية خلال الزيارة بتبادل الخبرات في مجال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الأعمال اليومية للشرطة.

وعلى هامش الزيارة، اجتمع رئيس وفد الشرطة الفلسطينية العقيد وضاح عزامطة مع مدير الشرطة البرتغالية لويس فارينحا. كما زار الوفد المعهد العالي للعلوم الشرطية والأمن الداخلي في لشبونة، واستمع إلى شرح عن الدورات التي تقدمها الجامعة، واتفق الطرفان على زيادة التعاون لمواكبة آخر التطورات في مجال الإعلام الاجتماعي، علماً بأن الشرطة البرتغالية تمتلك خبرة فريدة من نوعها في مجال بناء الجسور مع الجمهور من خلال استخدام الإعلام الاجتماعي.