نصر الله:السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان واستعدت بملايين الدولارات

بيروت/PNN-قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن السعودية طلبت من (إسرائيل) ضرب لبنان مقابل دفع عشرات مليارات الدولارات، محذراً في الوقت ذاته (إسرائيل) من أي خطأ في الحسابات ومن أي محاولة لاستغلال الوضع الداخلي في لبنان.

وأوضح السيد نصر الله في كلمة خلال الاحتفال الذي اقامه حزب الله الجمعة بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين وبمناسبة يوم شهيد حزب الله، أن تنظيم داعش الإرهابي الذي صنعته أمريكا والسعودية يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم نتيجة الانتصارات العسكرية التي تحققت.

واستبعد السيد نصر الله شن حرب إسرائيلية لأن كلفتها غالية جداً، وأضاف “أوجدنا قوة ردع لبلدنا في وجه التهديدات الاسرائيلية وحافظنا على أمننا واستقرارنا ونساهم في الاجهاز على أكبر مؤامرة على شعوب المنطقة التي جسدها تنظيم داعش الإرهابي”.

وأكد السيد نصر الله أن ئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى بلاده والسعودية تقوم بتحريض اللبنانيين ضد بعضهم. معتبراً أن استقالة الحريري المعلنة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية لانها وقعت تحت الإكراه والإجبار وأن الحكومة القائمة قانونية وشرعية.

وتابع السيد نصر الله قائلاً :”لبنان دخل حالة من الاستقرار السياسي قبل عام.. ومنذ يوم السبت الماضي تم إدخال لبنان في أزمة سياسية ووضعه أمام مرحلة مهمة خطرها يرتبط تقديره بيد اللبنانيين”.

وبين السيد نصر الله أن التدخل السعودي العلني في لبنان غير مسبوق لإجبار رئيس الحكومة على الاستقالة.. وجميع اللبنانيين باتوا على علم ويقين بذلك من خلال المعطيات”.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أن “السعودية تتمادى في تحريض دول عربية ضد لبنان وتضغط على دول خليجية لسحب رعاياها والأخطر هو تحريض “اسرائيل” لضرب لبنان وهذه معلومات وليست تحليلا…

يتبع ..