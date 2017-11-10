“العبيدية” يوقف انتصارات “هلال اريحا” ويلحق به خسارة بهدفين لواحد في دوري الاولى

بيت لحم /PNN- حقق فريق شباب العبيدية فوزا غاليا على حساب ضيفه هلال اريحا، بنتيجة هدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الخضر، في اطار الجولة العاشرة من دوري الوطنية موبايل للمحترفين للدرجة الاولى “الاحتراف الجزئي” لكرة القدم.

بهذا الفوز صعد “العبيدية” الى الترتيب الخامس مكرر برصيد 13 نقطة. اما “هلال اريحا” فتراجع الى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

بداية “عبيدية” مع هجمات خطيرة عن طريق محمد خالد وعرفات صبيح ومحمد يوسف .

الدقيقة 13 شهدت اخطر الفرص للعبيدية عندما مررت الكرة الى المندفع محمد خالد الذي تقدم بها ودخل الصندوق، وانفرد مع الحارس، لكنه تباطأ في التعامل مع الكرة وقطعت من امامه.

القائم وقف سدا حارما العبيدية من هدف عندما نفذ معتصم العيساوي ضربة ركنية، ارتطمت بالقائم وعادت قبل ان يشتتها المدافع “16”.

ولاحت للهلال فرصة التقدم في الدقيقة 22 بعد ان وصلت الكرة الى محمود خضر، والذي سددها بقوة وتألق الحارس بصدها.

الشوط الثاني: بدايته متكافئة، لكن الدقيقة 53 شهدت إهدار فرصة محققة للعبيدية عندما انطلق محمد ابو سرحان بالكرة من الميمنة وارسلها عرضية الى داخل منطقة الجزاء وامام المرمى تابعها عرفات صبيح لتجاور القائم الايسر الى الخارج.

ضربة ثابته للعبيدية في الدقيقة 62 نفذها عرفات صبيح، تصدى لها الحارس وابعدها.

واضاع الهلال فرصة محققه لإصابة الشباك في الدقيقة 65 السيناريو بدأ عندما تلاعب نصر حجيجي بالمدافعين، مررها الى سامح علوان، سددها التقطها الحارس يوسف ردايدة.

واستطاع العبيدية من التقدم في النتيجة بالدقيقة 66 عن طريق معتصم العيساوي عندما وصلته الكرة، اندفع بها ومن داخل الصندوق سددها زاحفة على يمين الحارس معانقة الشباك.

لم تمضي سوى ثلاث دقائق حتى عاد نفس اللاعب معتصم العيساوي حيث اضاف هدف فريقه الثاني، بعد ان سدد كرة قوسية استقرت على يمين الحارس.

رغم التأخر بهدفين لم يستكن الهلال الريحاوي واندفع مهاجما لتقليص الفارق وتحقق في الدقيقة 71 عن طريق سامح علوان، بعد ان نفذ ضربة ثابتة وضعها في زاوية المرمى اليسرى معانقة الشباك.

وشهدت الدقيقة 87 فرصة العمر لتعديل النتيجة بعد ان وقفت العارضة سدا امام كرة عمر شبانة الذي تابع كرة ساقطة من الحارس، بعد ان فشل في الامساك بكرة سددها سامح علوان.

حكم المباراة: للساحة مروان وزوز وساعده شفيق اخليل، وعثمان ابو زرقه، وعلي مسالمه رابعا. راقبها فادي اللحام. مقيم حكام حسين حمدان.

في بقية المباريات:

مركز طولكرم- الامعري 0-1

بيت امر – ابناء القدس 2-3

طوباس- سلوان 3-0