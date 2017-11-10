PNN بالصور : حركة فتح في إقليم فتح تحيي الذكرى ال 13 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات

بيت لحم /PNN/ حسن عبد الجواد – أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في محافظة بيت لحم مهرجانا جماهيريا حاشدا، مساء اليوم الجمعة أمام صرح الشهيد في مخيم الدهيشة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لاستشهاد الراحل الكبير القائد الرمز ياسر عرفات.

وحضر المهرجان الذي شارك فيه المئات من أبناء الحركة وكوادرها في المحافظة، النائب عن كتلة فتح البرلمانية محمد اللحام، وأمين سر الحركة في اقليم بيت لحم محمد المصري، ومحمد الجعفري منسق لجنة التنسيق الفصائلي، وعضو المجلس الثوري محمد عبد النبي، وممثلو وفعاليات القوى والمؤسسات الوطنية في المخيم والمحافظة، وحشد كبير من المواطنين.

ورفع المشاركون في المهرجان صور الرئيس الراحل الرمز أبو عمار والإعلام الفلسطينية ورايات الحركة والشعارات الداعية إلى مقاومة الاحتلال والوفاء لدماء الشهيد ياسر عرفات وشهداء اللجنة المركزية لحركة فتح وشهداء المخيم والشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم قادة الشعب الفلسطيني أبو جهاد وأبو علي مصطفى وأبو إياد وجورج حبش والشقاقي والياسين وأبو العباس.

وخلال المهرجان ألقى المصري كلمة باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أشاد فيها بقيادة القائد الرمز للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبالقيم التي زرعها في أجيال المقاومة والشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ولفت المصري أن رسالة الشهيد ابو عمار وحركة فتح كانت على الدوام التمسك بالوحدة الوطنية، واستمرار مقاومة الاحتلال حتى تحقيق أهداف وآمال الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.

وألقى الجعفري كلمة باسم لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم أكد فيها على أهمية الوفاء لدماء الشهيد الرمز ياسر عرفات وشهداء الشعب الفلسطيني، ومواصلة المقاومة على الأرض دون هوادة ضد الاحتلال ومستوطنيه، وترسيخ الوحدة بين قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز جهود المصالحة الفلسطينية.

وكانت حركة فتح نظمت قبيل المهرجان مسيرة جماهيرية جابت شوارع المخيم وصولا إلى موقع المهرجان رفعت خلالها الإعلام الفلسطينية وصور الرئيس الراحل ابو عمار والشعارات الداعية الى مقاومة الاحتلال ولتنديد بممارساته العنصرية والقمعية .