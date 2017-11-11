الاحتلال يعتقل 5 شبان من نابلس

نابلس/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عددًا من الشبان في مناطق متفرقة من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود بأن دوريات عسكرية إسرائيلية اقتحمت حارة النصاصرة وحي الضباط، واعتقلت الشاب محمد حسن القاضي مليطات من منزله في حارة النصاصرة.

وأشاروا إلى أنّ جنود الاحتلال احتجزوا 3 شبان وأجبروهم على البقاء على الأرض على حاجز زعترة جنوب نابلس، فيما تم اعتقال شاب رابع، وهو ضياء سبيتان من سكان مخيم بلاطة.

كما اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عزموط شرق نابلس، أثناء تواجدهم على أطراف القرية، وهم إبراهيم سمارة، وعامر جهاد، وإسلام ابو عيشة.

وبينوا أن الاحتلال اعتقل شابًا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس مساء أمس الجمعة خلال مواجهات اندلعت في البلدة.