تجريف استيطاني في منطقة الظهور غرب سلفيت

سلفيت/ PNN- أفاد شهود عيان صباح اليوم أن تجريف استيطاني يجري في منطقة الظهور الرعوية التي تتبع بلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت.

وأكد الشهود أن التجريف طال أراض رعوية تتبع لمزارعين من البلدتين دون سابق إنذار أو إخطار أصحاب الأراضي بعمليات التجريف.

ولفت الشهود ان كسارات تتبع المستوطنين تقوم بتكسير الحجارة لاستخدامها في ارصفة شوارع مستوطنة بروخين.

بدروه اكد الباحث خالدمعالي ان 25 مستوطنة تقع في محافظة سلفيت وتتداخل مع اراضي محافظات: نابلس ورام الله وطولكرم وقلقيلية، تشهد عمليات تمدد متسارع بهدف توسعتها على حساب أراضي تتبع لمزارعين فلسطينيين.

واكد معالي ان يقوم به الاحتلال يخالف القانون الدلوي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة المادة 52 الفقرة الرابعة.

واشار معالي ان الاحتلال يخالف فتوى لاهاي بخصوص الجادر وقرار مجلس الامن رقم 2334 ، وان مخالفة الاحتلال لكافة المواثيق والشرائع الدلوية لا يعفيها لاحقا من المسائلة والتعويض.