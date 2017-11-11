بالصور: جماهير غزة تزحف باتجاه السرايا للمشاركة في مهرجان الوحدة والدولة

غزة/ PNN- بدأت حشود الجماهير الغزية من مختلف مناطق قطاع غزة، منذ ساعات صباح اليوم السبت، تتوجه إلى ساحة السرايا في قلب مدينة غزة، للمشاركة بمهرجان الوحدة والدولة، الذي تقيمه حركة (فتح) لإحياء الذكرى الثالثة عشر لاستشهاد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

الآلاف من المواطنين من مختلف الفئات العمرية وعائلات بأكملها تتوجه إلى ساحة السرايا للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، رافعين أعلام فلسطين ورايات حركة “فتح” وصورا للرئيس الراحل أبو عمار، وصورا لرئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ونقلت حافلات أعدادا كبيرة من المواطنين من كافة مدن ومخيمات القطاع من رفح جنوباً إلى بيت حانون شمالاً، إضافة إلى السير على الأقدام تتوافد إلى منطقة السرايا مكان المهرجان.

واحتشد الآلاف من الجماهير منذ ساعات مساء أمس الجمعة في ساحة السرايا، تعبيرا عن الوحدة الوطنية ووفاء للرئيس الراحل أبو عمار والسير على نهجه.

واكتملت كافة الترتيبات والتجهيزات لانطلاق المهرجان ظهراً، بعيد إقامة منصة ضخمة للمهرجان وتزيين الساحة بأعلام فلسطين ورايات حركة فتح، كما رفعت لافتات تؤكد الوحدة الوطنية، وتستذكر شهداء الثورة الفلسطينية.