ريكس تيلرسون يحذر من أن “لبنان يجب الا يصبح ساحة معركة في الحروب الاجنبية”

واشنطن/ PNN-قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة إن بلاده تدعم “بقوة” سيادة واستقلال لبنان وجميع مؤسساته السياسية، وفق ما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الجمعة.

وحث جميع الأطراف “في الداخل والخارج على احترام وحدة واستقلال المؤسسات الشرعية الوطنية في لبنان، بما فيها الحكومة والقوات المسلحة”.

وأكد تيلرسون في البيان أن الولايات المتحدة “تحترم الحريري كشريك قوي لها”، و”تدعم استقرار لبنان وتعارض أي أعمال يمكن أن تهدد ذلك الاستقرار”.

وشدد على أنه “لا يوجد مكان شرعي أو دور في لبنان لأي قوى خارجية، مليشيات أو عناصر مسلحة باستثناء القوات الشرعية لدولة لبنان”.

وختم بيان تيلرسون بأن الولايات المتحدة تحذر من أن يقوم أي طرف “داخل أو خارج لبنان باستعماله كساحة للنزاعات بالوكالة أو المساهمة بأي شكل في عدم الاستقرار في البلد”.

ويأتي هذا البيان في ظل جدل متصاعد بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي لا يزال موجودا في السعودية استقالته السبت الماضي. وأنباء تتداولها أوساط لبنانية وإقليمة بأن الحريري محتجز في الرياض وهو ما تنفيه المملكة.

المصدر: الخارجية الأميركية