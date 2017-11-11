صيدم يوقع اتفاقية لدعم البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بمبلغ مليون و700 ألف شيكل

رام الله/ PNN- وقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم مع رئيس الجامعة الإسلامية بغزة د. ناصر فرحات، اليوم، اتفاقية لدعم البحث العلمي بالجامعة بمبلغ مليون و700 ألف شيكل، وذلك بحضور وزيري الصحة د. جواد عواد والأشغال العامة د. مفيد الحساينة.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الوزارة بدعم البحث العلمي في الجامعة، بما يضمن الارتقاء بواقع البحث العلمي فيها، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية سيتم التوقيع عليها مع عدد آخر من الجامعات الفلسطينية، بحيث يوظف المبلغ المخصص لكل جامعة لصالح إنتاج الأبحاث العلمية والأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف الوزير: تتضمن هذه الاتفاقية دعم الجهود الهادفة إلى بناء القدرات في مجالات البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، ودعم البحث العلمي المنتج كأحد مقومات التعليم العالي، ودعم المشاريع البحثية للطلبة المبدعين والباحثين المتميزين في الجامعة بما يخدم أغراض التنمية المستدامة في فلسطين.

وقال صيدم إن الوزارة أطلقت على العام الحالي “عام التعليم العالي” بما يؤكد اهتمامها بهذا القطاع الحيوي والبحث العلمي بشكل خاص، والذي يؤسس لمرحلة التنمية الشاملة في فلسطين.

بدوره، قدّم رئيس الجامعة؛ الشكر للوزير صيدم وطاقم الوزارة على جهودهم ودعمهم للجامعة؛ بما يؤكد اهتمام الوزارة الحثيث بالبحث العلمي وقطاع التعليم العالي بشكل عام.

وأشاد فرحات بالخطوات التطويرية الشاملة التي تقوم بها الوزارة على صعيدي التعليم العام والعالي، بما يضمن إيجاد تعليم نوعي يصنع المعرفة، ويلبي في ذات الوقت احتياجات سوق العمل.