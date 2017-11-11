الشرطة: 35 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 40 مطلوبا الأسبوع الماضي

أريحا/ PNN – تنقل اكثر من 35 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 40 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (18321) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (16731) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار التقرير إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (40) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف التقرير، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (12) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (14) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية