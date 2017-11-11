التربية والعمل تعلنان عن قروض للمعلمين الذين لم يوفقوا بالحصول على وظيفة

رام الله/ PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل عن منح المتقدمين للوظائف التعليمية في سجلات وزارة التربية، والذين لم يوفقوا بالحصول على وظيفة في وزارة التربية والتعليم العالي؛ فرصة الحصول على قروض ميسرة بفوائد مخفضة من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني وضمن فترات سماح من السداد لمدة سنة كحد أدنى؛ وذلك لتنفيذ مشاريع صغيرة خاصة.

وأوضحت وزارة التربية أنها بصدد استقبال الطلبات الإلكترونية بالاعتماد على قاعدة البيانات المتوافرة لديها في سجلات التوظيف للعام 2017-2018 ابتداءً من يوم الأحد 26/11/2017 وسيتم نشر الإعلان والمعايير وآليات استقبال الطلبات الإلكترونية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التربية.

وفي هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة وزارتي التربية والعمل للحد من معدلات البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة، والتي تعد النموذج الأمثل للواقع الفلسطيني، مشيداً بالعلاقة التكاملية بين الوزارتين والتي تبرهن على روح الالتزام بدعم الخريجين والباحثين عن فرص عمل.

من جهته، أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا محورية هذا البرنامج الذي يستهدف توفير فرص عمل للذين لم يوفقوا في الحصول على وظيفة في السلك التربوي، مؤكداً أن توفير هذه القروض الميسرة ينسجم مع منطلقات “عام التعليم العالي” الذي أعلنت عنه وزارة التربية لهذا العام، الذي يهدف إلى انسجام مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الفلسطينية.

يشار إلى أنه يتقدم سنوياً للوظائف التعليمية ما يزيد عن 40 ألف يتنافسون على 1000 شاغر وظيفي في حقل التعليم.