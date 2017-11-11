غرفة الخليل ومؤسسة REFORM توقعان مذكرة تفاهم

الخليل/ PNN- وقعت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – Reform”” مذكرة تفاهم مشتركة في مجال تبادل الخبرات في مجال التمكين والتنمية المحلية، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي والمدير العام المهندس طارق جلال التميمي ومدير وحدة صاحبات الأعمال رولا قفيشة ومساعد العلاقات العامة والإعلام نعمان السيوري، ومن جانب المؤسسة الفلسطينية المدير العام عدي ابو كرش ومسؤولة العلاقات العامة لميس خالد ومنسق المشاريع رزق عطاونة.

وشملت الاتفاقية التعاون بين المؤسستين في مجال تبادل الخبرات والتجارب المؤسساتية التي تخدم الفئات المستهدفة “الشباب” والمناطق المهمشة والتعاون في تقديم مقترحات مشاريع مشتركة في هذا المجال، إضافة إلى التعاون لإقامة مؤتمر سنوي حول التعليم وسوق العمل، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة لسوق العمل الفلسطيني.

واتفق الجانبان على العمل المشترك لتطوير قدرات ومهارات الخريجين حسب حاجة سوق العمل وتطوير بنك المعلومات في الغرفة التجارية إلى جانب تشكيل مجلس استشاري شبابي يضم ممثلين عن الجامعات والغرفةالتجارية والمؤسسة الفلسطينية، إضافة لتطوير برنامج لحاضنات الأعمال في الخليل.

ووقع الاتفاقية عن الغرفة التجارية رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد غازي الحرباوي وعن جانب المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية المدير العام علي ابو كرش.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية قال الحرباوي أن الغرفة التجارية ملتزمة بدعم وتأهيل واحتضان الأفكار الإبداعية لدى الشباب الفلسطيني من خلال حاضنة أعمال الغرفة التجارية إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات من خلال وحدة صاحبات الأعمال لتأهيل السيدات وصغار المنتجات لدخول سوق العمل بكفاءة وفاعلية.